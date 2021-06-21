За 20 июня 2021 года было сделано на 21 213 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за вчера провели в Луганской области – 740 прививок.
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Вакцинацию проводили:
- 56 мобильных бригад;
- в 185 пунктах прививки;
- и в 24 центрах вакцинации.
За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в г. Киеве – 261 107.
Распределение вакцин для иммунизации украинцев:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Coronavac – 460 393,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,
- AstraZeneca – 356 465,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Количество прививок в регионах / Инфографика Минздрав