За 20 июня 2021 года было сделано на 21 213 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за вчера провели в Луганской области – 740 прививок.

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Вакцинацию проводили:

  • 56 мобильных бригад;
  • в 185 пунктах прививки;
  • и в 24 центрах вакцинации.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в г. Киеве – 261 107.

Распределение вакцин для иммунизации украинцев:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
  • Coronavac – 460 393,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,
  • AstraZeneca – 356 465,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Количество прививок в регионах / Инфографика Минздрав