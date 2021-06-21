За 20 июня 2021 года было сделано на 21 213 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за вчера провели в Луганской области – 740 прививок.

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Вакцинацию проводили:

56 мобильных бригад;

в 185 пунктах прививки;

и в 24 центрах вакцинации.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в г. Киеве – 261 107.

Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 2 086 492 прививки. Вакцинированы 1 726 042 человека, из них получили первую дозу – 1 726 040, завершили вакцинацию – 360 452.

Распределение вакцин для иммунизации украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 460 393,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Количество прививок в регионах / Инфографика Минздрав