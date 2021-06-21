Сколько украинцев полностью вакцинированы против COVID-19

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине против COVID-19 привито 4 390 человек. Следовательно, количество украинцев, полностью иммунизированных против коронавируса, возросло до 360 452.

За 20 июня 2021 года было сделано на 21 213 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за вчера провели в Луганской области – 740 прививок.

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Вакцинацию проводили:

56 мобильных бригад;

в 185 пунктах прививки;

и в 24 центрах вакцинации.

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в г. Киеве – 261 107.

Распределение вакцин для иммунизации украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 460 393,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 421 611,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 2 086 492 прививки. Вакцинированы 1 726 042 человека, из них получили первую дозу – 1 726 040, завершили вакцинацию – 360 452.

Количество прививок в регионах / Инфографика Минздрав