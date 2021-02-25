Сколько украинцев получили прививки против коронавируса в первый день вакцинации
24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. В течение первого дня в 5 областях сделано 159 прививок против COVID-19 первой дозой.
Источник:пресс-центр Минздрава
По данным Минздрава, побочного действия ни у одного из вакцинированных не было.
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Количество прививок, сделанных в регионах:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Киевская область – 19 прививок;
- Черкасская область – 80 прививок;
- Черниговская область – 10 прививок.
По состоянию на 24 февраля не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации,
– говорится в сообщении.
Что известно о старте вакцинации против COVID-19 в Украине
- Вакцинацию начали с Черкасс. Первым украинцем, который получил прививку, стал Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы.
- Продолжила волну вакцинации Киевщина, иммунизацию области начали с Броваров — вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.
- В Винницкой и Черниговской областях первыми прививки против COVID-19 получили завотделением и врач мобильной бригады.
Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
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