366 человек привили Pfizer в течение первого дня вакцинации 18 апреля. Вакцина уже поступила во все регионы.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор Центра общественного здоровья Роман Родина. По его словам, бригады, которые делают прививки, прошли соответствующее обучение, логистику доставки вакцин к пациентам организовали.

Также на тему: Pfizer в Украине: что надо знать о вакцине, которую все так ждали

Вакцинация Pfizer в Украине

Роман Родина "Для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения так называемой "холодовой цепи". Известно, что вакцина Pfizer отличается условиями хранения – температура должна быть на уровне -80 °C или -70 градусов по Цельсию”.

Поскольку на региональных складах и в учреждениях лечения отсутствует оборудование, которое бы обеспечило хранение, будут транспортировать вакцину каждые 5 дней с национальных складов в регионы.

5 дней – это максимальный срок, когда препарат может находиться при более высоких температурах и не потерять свои свойства. Уже с региональных складов рабочие бригады будут доставлять вакцину по регионам согласно спискам пациентов.

Что известно о вакцине Pfizer

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

Всего Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.

Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.



План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала