Сколько украинцев получило прививку против коронавируса за сутки
За минувшие сутки, 1 марта, в Украине вакцинировалось 1 764 человека против COVID-19. Статистику в регионах Украины – смотрите далее.
Источник:Телеграм-канал " Коронавирус_инфо"
С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине привито 4 905 человек. Сейчас эти люди получили только одну дозу вакцины.
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Количество прививок, проведенных в регионах 1 марта
- Винницкая область – 40 прививок;
- Волынская область – 100 прививок;
- Днепропетровская область – 70 прививок;
- Донецкая область – 180 прививок;
- Житомирская область – 109 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 60 прививок;
- Ивано-Франковская область — 36 прививок;
- Киевская область – 50 прививок;
- Кировоградская область – 70 прививок;
- Луганская область – 70 прививок;
- Львовская область – 70 прививок;
- г. Киев – 70 прививок;
- Николаевская область – 80 прививок;
- Одесская область – 60 прививок;
- Полтавская область – 100 прививок;
- Ровненская область – 20 прививок;
- Сумская область – 60 прививок;
- Тернопольская область – 80 прививок;
- Харьковская область – 60 прививок;
- Херсонская область – 90 прививок;
- Хмельницкая область – 40 прививок;
- Черкасская область – 40 прививок;
- Черновицкая область – 79 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (400 прививок).
Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала
Статистика COVID-19 в Украине
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 357 470 человек;
- выздоровело – 1 176 918 человек;
- летальных исходов – 26 212.
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