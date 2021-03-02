За минувшие сутки, 1 марта, в Украине вакцинировалось 1 764 человека против COVID-19. Статистику в регионах Украины – смотрите далее.

С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине привито 4 905 человек. Сейчас эти люди получили только одну дозу вакцины.

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Количество прививок, проведенных в регионах 1 марта

Винницкая область – 40 прививок;

Волынская область – 100 прививок;

Днепропетровская область – 70 прививок;

Донецкая область – 180 прививок;

Житомирская область – 109 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область — 36 прививок;

Киевская область – 50 прививок;

Кировоградская область – 70 прививок;

Луганская область – 70 прививок;

Львовская область – 70 прививок;

г. Киев – 70 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ровненская область – 20 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 80 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 40 прививок;

Черкасская область – 40 прививок;

Черновицкая область – 79 прививок;

Черниговская область – 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период вакцинальной кампании — также в Донецкой области (400 прививок).

Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала

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