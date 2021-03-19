В Украине официально зарегистрировали 1360 случаев повторного инфицирования коронавирусной болезнью. Неизвестно, были ли повторные случаи инфицирования вызваны мутированными версиями коронавируса.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына рассказал о повторных инфицированиях в Украине во время брифинга 18 марта.

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Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как те, что выздоровели от COVID-19, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз,

– рассказал Родына.

По его словам, по состоянию на 16 марта, таких людей было 1360 – это данные областных лабораторных центров.

Обратите внимание! Речь идет именно о случаях повторного заражения у людей, которые предварительно выздоровели – а не о длительном течении болезни.

Сколько времени прошло между инфицированием

В ЦОС сообщили, что между первым и повторным случаем заболевания могло пройти от 2 до 8 месяцев.

Пока нет данных о том, какой штамм коронавируса привел к повторному инфицированию, поскольку исследования образцов не проводили.

Статистика COVID-19 в Украине

по данным СНБО

С начала пандемии заболели коронавирусом 1 519 926 жителей страны. По состоянию на 19 марта выздоровели – 1 248 782 человека, но умерли от осложнений, к сожалению, – 29 515 больных с диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки заболели 15 850 украинцев, больше всего инфицированных – в Киеве. В то же время выздоровели от болезни – 4 592 человека.

С 20 марта в Киеве и с 19 марта во Львове внедряют локдаун. В столице жесткие ограничения будут действовать 3 недели – до 9 апреля включительно. Зато во Львове ограничения пока ввели на неделю – до 28 марта.



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