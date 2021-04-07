Большинство украинцев считают, что придерживаются здорового образа жизни. По меньшей мере пятая часть опрошенных украинцев не придерживаются здорового образа жизни. У остальных есть хотя бы одна из здоровых привычек.

Такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в марте 2021 года.

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Что делают для своего здоровья украинцы

Чаще всего отвечали: "не курю" и "не употребляю алкоголь" (43,7% и 38,5% соответственно).

(43,7% и 38,5% соответственно). На третьем месте оказалось здоровое питание (22,4%),

(22,4%), На четвертом – бег и другие способы занятий спортом самостоятельно (20,2%).

самостоятельно (20,2%). Замыкает пятерку самых популярных здоровых привычек украинцев употребление витаминов, диетических добавок и т.д. (19,1%).

17,7% респондентов также сказали, что своевременно проходят профилактические осмотры у врачей, 7,1% – посещают спортзалы.

Не соблюдают здоровый образ жизни 15,9% украинцев.

Как украинцы следят за своим здоровьем / Фото activegroup

Кто побуждает украинский к здоровому образу жизни

Среди тех, кто должен мотивировать к здоровому образу жизни, наиболее часто называли семью (34,2%),

Министерство здравоохранения (29,8%) и систему образования (19,6%).

По мнению 17,6% респондентов, побуждать к здоровым привычкам должны врачи.

11,9% считают актуальной финансовую мотивацию, когда осуществлять профилактику дешевле, чем болеть.

О том, что никакой мотивации не нужно, поскольку человек должен быть сам быть заинтересован в здоровом образе жизни, сказал почти каждый третий респондент (29,8%).