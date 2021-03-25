Сколько украинцев считают COVID-19 искусственно созданным вирусом
Большинство украинцев считают коронавируса SARS-CoV-2 искусственным. Среди этих людей большинство считает, что его разработали с целью уменьшения количества населения.
Источник:Рейтинг
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг". Исследование проводилось 18–19 марта.
Также на тему: AstraZeneca обновила эффективность своей вакцины против COVID-19
Что думают украинцы о происхождении коронавируса
- 71% считает, что коронавирус – это искусственно созданный вирус;
- 19% – возник естественным путем.
Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает:
- 40% – с целью уменьшения количества населения;
- 31% – в результате научного эксперимента;
- 27% – как бактериологическое оружие;
- 17% – с целью создания экономического кризиса;
- 16% – с целью заработка на вакцине;
- 12% – для контроля над людьми.
Что известно о происхождении коронавируса
Информация: Bloomberg
- Научное сообщество сошлось во мнении, что вирус имеет естественное происхождение.
- Вероятно, вирус передался в Китае от летучих мышей к человеку.
- Точное место передачи ученые еще не установили.
- По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Вероятно, был еще промежуточный переносчик вируса.
- В распространении вируса могли сыграть свою роль виверы – небольшие хищные млекопитающие, распространенные в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Эти виды, вероятно, столкнулись на животных рынках.
Поделиться новостью