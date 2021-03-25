Большинство украинцев считают коронавируса SARS-CoV-2 искусственным. Среди этих людей большинство считает, что его разработали с целью уменьшения количества населения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг". Исследование проводилось 18–19 марта. Также на тему: AstraZeneca обновила эффективность своей вакцины против COVID-19 Что думают украинцы о происхождении коронавируса 71% считает, что коронавирус – это искусственно созданный вирус;

19% – возник естественным путем. Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает: 40% – с целью уменьшения количества населения;

31% – в результате научного эксперимента;

27% – как бактериологическое оружие;

17% – с целью создания экономического кризиса;

16% – с целью заработка на вакцине;

12% – для контроля над людьми. Что известно о происхождении коронавируса Информация: Bloomberg Научное сообщество сошлось во мнении, что вирус имеет естественное происхождение.

Вероятно, вирус передался в Китае от летучих мышей к человеку.

Точное место передачи ученые еще не установили.

По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Вероятно, был еще промежуточный переносчик вируса.

В распространении вируса могли сыграть свою роль виверы – небольшие хищные млекопитающие, распространенные в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Эти виды, вероятно, столкнулись на животных рынках.​