В Киеве 1 ноября состоялось обсуждение проблемы ожирения "Здоровый разговор об ожирении". Эксперты поделились статистикой по распространенности ожирения в мире и в Украине, а также рассказали о современных взглядах на проблему и методы борьбы с заболеванием.

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Эксперты убеждают, что ожирение – не косметическая проблема, а хроническое заболевание, требующее лечения. Это подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и признают авторитетные ведущие медицинские организации.

Согласно данным ВОЗ, 650 млн взрослых людей живут с ожирением во всем мире, более 1,9 миллиарда имеют лишний вес.

Последствия ожирения

В Украине люди с ожирением отмечают такие проблемы связанные с весом: ухудшение здоровья, снижение физических возможностей, ухудшение психологического состояния, а также снижение самооценки, чувство непривлекательности. Таковы результаты исследования, которое провела научно-исследовательская компания по здравоохранению IQVIA.

По данным нашего исследования, украинцы с ожирением проблему лишнего веса воспринимают скорее как косметическую, основной акцент стоит на неудовлетворенности внешним видом. Пациенты начинают задумываться над проблемой, однако активную работу по ее решению – откладывают на "более удобный" период. Причиной для обращения к врачу чаще всего являются острые проявления сопутствующих заболеваний, которые развиваются на фоне ожирения,

– рассказала руководитель маркетинговых исследований в Украине и СНГ компании IQVIA Светлана Жахалова.

Похудение и набор веса происходят циклически, потерянные килограммы возвращаются в большем количестве. Это все влияет и на психическое здоровье: повышается неудовлетворенность собой, остро переживается отсутствие эффекта от похудения, проявляется чувство вины после срывов "режима".

В среднем, человек с ожирением начинает самостоятельную борьбу с заболеванием в 33 года, говорится в исследовании ACTION IO. Часто проходит несколько лет, когда пациент осознает проблему и обращается к врачу за помощью.

Неудачные попытки похудения

По данным исследования ACTION IO, около 81% людей с ожирением пытались похудеть и делали в среднем 4 серьезные попытки похудеть. Однако лишь 11% удалось удержать достигнутый результат снижения веса на 5% от начальной массы тела, не набрав лишние килограммы снова.

Результатом правильного лечения ожирения является не только потеря веса и удержание результата. Ведь при потере веса, метаболические процессы в организме претерпевают изменения и оказывают положительное влияние на организм. Правильное и эффективное лечение – это улучшение общего состояния здоровья и уменьшение негативного влияния лишнего веса на организм.

Если не лечить ожирение, оно может привести к осложнениям и десяткам других заболеваний. Например, лишний вес существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти в Украине. Люди с ожирением гораздо чаще болеют сахарным диабетом 2 типа.

Наше тело реагирует на похудение путем восстановления веса. Потеря килограммов изменяет гомеостатическую систему организма, которая контролирует аппетит, потребление и затраты энергии,

– отметила врач-эндокринолог, руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комиссаренко НАМН Украины Любовь Соколова.

Поэтому заставляет организм усиливать голод и снижать скорость метаболизма. Поэтому самостоятельно похудеть людям с ожирением трудно, восстановить вес легко. Путь к здоровью – долгий и сложный, но реальный. Это комплексная работа пациента и врача, а также медикаментозное лечение, которое теперь есть в Украине. Поэтому получить своевременную и правильную медицинскую помощь пациентам с ожирением – очень важно.