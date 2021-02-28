С начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине прививку получил 3 141 человек. Каждой из них ввели по 1 дозе препарата.

За минувшие сутки, 27 февраля, прививки получили 90 человек. Больше всего граждан вакцинировалось в Донецкой области.

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Вакцинация против COVID-19 в регионах Украины за минувшие сутки:

50 прививок получили жители Донецкой области,

20 прививок людей вакцинировалось в Луганской области,

Еще 20 граждан получили прививки в Херсонской области.

Зато за весь период вакцинальной кампании в Украине лидером является Черкасская область. Всего там вакцинировалось уже 270 человек.

Напомним, что сейчас в стране проходит первый этап вакцинации против коронавируса. В первую очередь вакцинируют медиков, работающих с больными коронавирусом.

Что известно о вакцине, которой сейчас вакцинируют украинцев: коротко

Источник: Serum Institute of India

Вакцину Covishield разработали ученые из Оксфордского университета вместе с компанией AstraZeneca. Производством занимается Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин.

Индия уже давно является центром производства вакцин – страна производит 60% вакцин в мире.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины. Эффективность против тяжелых случаев болезни составляет около 100%.

Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызвать болезнь.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Первые прививки против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала