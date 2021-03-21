Сколько украинцев уже вакцинировали от COVID-19
С начала прививочной кампании в Украине по состоянию на 21 марта прививки от коронавируса получили 108 310 человек. За минувшие сутки вакцинировали 3968 жителей страны.
Источник:Минздрав Украины
108 309 людям ввели первую дозу препарата Covishield (AstraZeneca). И пока только один человек получил две дозы вакцины.
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3 968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 в Украине. 108 310 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек,
– говорится в сообщении.
Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации.
Прививки против COVID-19 в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 40 прививок;
- Волынская область – 100 прививок;
- Днепропетровская область – 260 прививок;
- Донецкая область – 140 прививок;
- Житомирская область – 100 прививок;
- Закарпатская область – 90 прививок;
- Запорожская область – 60 прививок;
- Ивано-Франковская область – 228 прививок;
- Киевская область – 550 прививок;
- Кировоградская область – 50 прививок;
- Луганская область – 150 прививок;
- Львовская область – 150 прививок;
- Киев – 270 прививок;
- Николаевская область – 120 прививок;
- Одесская область – 30 прививок;
- Полтавская область – 180 прививок;
- Ровненская область – 160 прививок;
- Сумская область – 130 прививок;
- Тернопольская область – 120 прививок;
- Харьковская область – 210 прививок;
- Херсонская область – 250 прививок;
- Хмельницкая область – 160 прививок;
- Черновицкая область – 60 прививок;
- Черниговская область – 110 прививок;
- Черкасская область – 250 прививок.
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