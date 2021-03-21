С начала прививочной кампании в Украине по состоянию на 21 марта прививки от коронавируса получили 108 310 человек. За минувшие сутки вакцинировали 3968 жителей страны.

108 309 людям ввели первую дозу препарата Covishield (AstraZeneca). И пока только один человек получил две дозы вакцины.

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3 968 человек привито против COVID-19 за сутки 20 марта 2021 в Украине. 108 310 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 108 309 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек,

– говорится в сообщении.

Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации.

Прививки против COVID-19 в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 40 прививок;

Волынская область – 100 прививок;

Днепропетровская область – 260 прививок;

Донецкая область – 140 прививок;

Житомирская область – 100 прививок;

Закарпатская область – 90 прививок;

Запорожская область – 60 прививок;

Ивано-Франковская область – 228 прививок;

Киевская область – 550 прививок;

Кировоградская область – 50 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 150 прививок;

Киев – 270 прививок;

Николаевская область – 120 прививок;

Одесская область – 30 прививок;

Полтавская область – 180 прививок;

Ровненская область – 160 прививок;

Сумская область – 130 прививок;

Тернопольская область – 120 прививок;

Харьковская область – 210 прививок;

Херсонская область – 250 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 110 прививок;

Черкасская область – 250 прививок.

По состоянию на 20 марта 2021 в лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 305 281 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала