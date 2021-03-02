Почти 45 тысяч украинцев записались в онлайн-очередь на вакцинацию против коронавируса. Сейчас запись продолжается, сделать это можно в три способа.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что цель Минздрава охватить вакцинацией как можно большее количество населения в кратчайшие сроки.

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Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и их доверия к системе здравоохранения,

– сказал Максим Степанов.

Как записывались украинцы на вакцинацию:

через портал vaccination.covid19.gov.ua записались 5 280 человек;

записались 5 280 человек; через контакт-центр Минздрава – 671 человек;

– 671 человек; через портал "Дия" – 38 531 человек.

COVID-19 – это враг, с которым мы ведем войну уже в течение года. От него нас защищают врачи – наши герои, ставшие живым щитом между нами и болезнью. Но недуг коварен и может забрать жизни даже 30 – 40-летних людей. У нас есть вакцина, которая в состоянии защитить от этой болезни, ведь, сделав прививку, вы не заболеете вообще или перенесете заболевание легким способом. Вы точно будете жить. Поэтому очень важно, чтобы украинцы продолжали вакцинироваться,

– подчеркнул глава Минздрава.

Ситуация с массовой вакцинацией против COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 1 марта, в Украине вакцинировались 1 764 человека.

С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине привили 4 905 человек. Сейчас эти люди получили только одну дозу вакцины.

Обратите внимание! Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала