10 232 из вакцинированных со вчерашнего дня получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины.
К теме На вакцинацию записалась только треть учителей: когда и как будут прививать педагогов
Прививка выполнялась 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.
Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:
- Киев – 1 577
- Винницкая область – 68
- Волынская область – 125
- Днепропетровская область – 832
- Донецкая область – 269
- Житомирская область – 118
- Закарпатская область – 93
- Запорожская область – 448
- Ивано-Франковская область – 90
- Киевская область – 359
- Кировоградская область – 272
- Луганская область – 51
- Львовская область – 318
- Николаевская область – 673
- Одесская область – 429
- Полтавская область – 992
- Ровенская область – 153
- Сумская область – 468
- Тернопольская область – 111
- Харьковская область – 1 575
- Херсонская область – 232
- Хмельницкая область – 132
- Черкасская область – 122
- Черновицкая область – 24
- Черниговская область – 699
Сколько украинцев вакцинировали с начала года
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу препарата получили 1 032 036 людей.
Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 129 482 жителя страны.
Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.