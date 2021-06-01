10 232 из вакцинированных со вчерашнего дня получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины.

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Прививка выполнялась 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.

Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:

Киев – 1 577

Винницкая область – 68

Волынская область – 125

Днепропетровская область – 832

Донецкая область – 269

Житомирская область – 118

Закарпатская область – 93

Запорожская область – 448

Ивано-Франковская область – 90

Киевская область – 359

Кировоградская область – 272

Луганская область – 51

Львовская область – 318

Николаевская область – 673

Одесская область – 429

Полтавская область – 992

Ровенская область – 153

Сумская область – 468

Тернопольская область – 111

Харьковская область – 1 575

Херсонская область – 232

Хмельницкая область – 132

Черкасская область – 122

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 699

Сколько украинцев вакцинировали с начала года

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу препарата получили 1 032 036 людей.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 129 482 жителя страны.

Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.

По состоянию на 1 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.