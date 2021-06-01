Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки

1 июня 2021 , 08:36
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Источник:

МОЗ Украины

Темпы COVID-вакцинации в Украине до сих пор очень низкие. За минувшие сутки, 31 мая, в стране против коронавируса вакцинировали 13 937 человек.

10 232 из вакцинированных со вчерашнего дня получили первую дозу вакцины. Зато еще 3 705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины.

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Прививка выполнялась 215 мобильными бригадами и 317 пунктами прививки.

Использование первой дозы в регионах за прошедшие сутки:

  • Киев – 1 577
  • Винницкая область – 68
  • Волынская область – 125
  • Днепропетровская область – 832
  • Донецкая область – 269
  • Житомирская область – 118
  • Закарпатская область – 93
  • Запорожская область – 448
  • Ивано-Франковская область – 90
  • Киевская область – 359
  • Кировоградская область – 272
  • Луганская область – 51
  • Львовская область – 318
  • Николаевская область – 673
  • Одесская область – 429
  • Полтавская область – 992
  • Ровенская область – 153
  • Сумская область – 468
  • Тернопольская область – 111
  • Харьковская область – 1 575
  • Херсонская область – 232
  • Хмельницкая область – 132
  • Черкасская область – 122
  • Черновицкая область – 24
  • Черниговская область – 699

Сколько украинцев вакцинировали с начала года

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 032 038 человек. Из них первую дозу препарата получили 1 032 036 людей.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 129 482 жителя страны.

Всего в Украине использовали 1 161 518 доз вакцины против коронавируса.

По состоянию на 1 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.
Автор: Анастасія Кушпіт