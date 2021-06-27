Между тем остальные 21 332 привитых получили вторую дозу препарата. Это означает, что они закончили курс иммунизации.
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Прививки выполнялись 300 мобильными бригадами, в 416 пунктах прививки и в 100 центрах вакцинации.
В течение 26 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
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Coronavac – 19 532,
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Cominarity (Pfizer-Biontech) – 21 657,
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AstraZeneca – 2 471
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 893 839 жителей Украины. 1 893 837 из них получили первую дозу вакцины. А 572 298 человек получили уже 2 инъекции.
В общем в стране провели 2 466 135 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привиты вакциной Coronavac – 542 160,
- Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 506 090,
- Привиты вакциной AstraZeneca – 358 012,
- Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
По состоянию на 26 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.