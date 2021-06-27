Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 43 660 человек. 22 328 из них получили первую дозу вакцины.

Между тем остальные 21 332 привитых получили вторую дозу препарата. Это означает, что они закончили курс иммунизации.

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Прививки выполнялись 300 мобильными бригадами, в 416 пунктах прививки и в 100 центрах вакцинации.

В течение 26 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 19 532,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 21 657,

AstraZeneca – 2 471

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 1 893 839 жителей Украины. 1 893 837 из них получили первую дозу вакцины. А 572 298 человек получили уже 2 инъекции.

В общем в стране провели 2 466 135 прививок.

Какие вакцины использовали

Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привиты вакциной Coronavac – 542 160,

Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 506 090,

Привиты вакциной AstraZeneca – 358 012,

Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 26 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.