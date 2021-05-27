Так, в течение минувших суток в Украине против коронавируса вакцинировали 15 131 человека. Прививка выполнялась 276 мобильными бригадами и в 343 пунктах прививки.

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Среди всех вакцинированных за вчерашний день 4 998 человек получили первую дозу вакцины. В то же время остальные 10 133 человека закончили свою иммунизацию, получив вторую дозу.

Количество вакцинированных первой дозой со вчерашнего дня:

  • Киев – 223
  • Винницкая область – 481
  • Волынская область – 88
  • Днепропетровская область – 143
  • Донецкая область – 478
  • Житомирская область – 47
  • Закарпатская область – 128
  • Запорожская область – 246
  • Ивано-Франковская область – 307
  • Киевская область – 474
  • Кировоградская область – 38
  • Луганская область – 165
  • Львовская область – 190
  • Николаевская область – 593
  • Одесская область – 342
  • Полтавская область – 174
  • Ровненская область – 45
  • Сумская область – 36
  • Тернопольская область – 140
  • Харьковская область – 312
  • Херсонская область – 23
  • Хмельницкая область – 69
  • Черкасская область – 30
  • Черновицкая область – 115
  • Черниговская область – 111

Сколько в целом вакцинировали украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 992 191 человека.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 107 524 украинца. Всего в Украине использовали 1 099 713 доз COVID-вакцин.

Сколько вакцин использовали в Украине

  • Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 363,
  • Привито вакциной Coronavac – 95 390,
  • Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,
  • Привито вакциной AstraZeneca – 350 682,
  • Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.