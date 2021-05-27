Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса за минувшие сутки

Темпы вакцинации в Украине до сих пор довольно низкие. За минувшие сутки, 26 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали чуть более 15 тысяч человек.

Так, в течение минувших суток в Украине против коронавируса вакцинировали 15 131 человека. Прививка выполнялась 276 мобильными бригадами и в 343 пунктах прививки.

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Среди всех вакцинированных за вчерашний день 4 998 человек получили первую дозу вакцины. В то же время остальные 10 133 человека закончили свою иммунизацию, получив вторую дозу.

Количество вакцинированных первой дозой со вчерашнего дня:

Киев – 223

Винницкая область – 481

Волынская область – 88

Днепропетровская область – 143

Донецкая область – 478

Житомирская область – 47

Закарпатская область – 128

Запорожская область – 246

Ивано-Франковская область – 307

Киевская область – 474

Кировоградская область – 38

Луганская область – 165

Львовская область – 190

Николаевская область – 593

Одесская область – 342

Полтавская область – 174

Ровненская область – 45

Сумская область – 36

Тернопольская область – 140

Харьковская область – 312

Херсонская область – 23

Хмельницкая область – 69

Черкасская область – 30

Черновицкая область – 115

Черниговская область – 111

Сколько в целом вакцинировали украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 992 191 человека.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 107 524 украинца. Всего в Украине использовали 1 099 713 доз COVID-вакцин.

Сколько вакцин использовали в Украине

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 363,

Привито вакциной Coronavac – 95 390,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,

Привито вакциной AstraZeneca – 350 682,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

По состоянию на 27 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 593 041 человек.