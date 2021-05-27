Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса за минувшие сутки

Темпы вакцинации в Украине до сих пор довольно низкие. За минувшие сутки, 26 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали чуть более 15 тысяч человек.
Так, в течение минувших суток в Украине против коронавируса вакцинировали 15 131 человека. Прививка выполнялась 276 мобильными бригадами и в 343 пунктах прививки.
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Среди всех вакцинированных за вчерашний день 4 998 человек получили первую дозу вакцины. В то же время остальные 10 133 человека закончили свою иммунизацию, получив вторую дозу.
Количество вакцинированных первой дозой со вчерашнего дня:
- Киев – 223
- Винницкая область – 481
- Волынская область – 88
- Днепропетровская область – 143
- Донецкая область – 478
- Житомирская область – 47
- Закарпатская область – 128
- Запорожская область – 246
- Ивано-Франковская область – 307
- Киевская область – 474
- Кировоградская область – 38
- Луганская область – 165
- Львовская область – 190
- Николаевская область – 593
- Одесская область – 342
- Полтавская область – 174
- Ровненская область – 45
- Сумская область – 36
- Тернопольская область – 140
- Харьковская область – 312
- Херсонская область – 23
- Хмельницкая область – 69
- Черкасская область – 30
- Черновицкая область – 115
- Черниговская область – 111
Сколько в целом вакцинировали украинцев
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 992 191 человека.
Полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата 107 524 украинца. Всего в Украине использовали 1 099 713 доз COVID-вакцин.
Сколько вакцин использовали в Украине
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 486 363,
- Привито вакциной Coronavac – 95 390,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,
- Привито вакциной AstraZeneca – 350 682,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.