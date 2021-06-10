Сколько украинцев вакцинировали за минувшие сутки

За минувшие сутки, 9 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 55 573 человека. 36 498 украинцев получили первую дозу препарата.
Полностью вакцинировались, получив вторую дозу вакцины, 19 075 человек. Прививки делались 516 мобильными бригадами и в 616 пунктах прививки.
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За 9 июне украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 370,
- Coronavac – 22 618,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 492,
- AstraZeneca – 820.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала прививочной кампании от коронавируса вакцинировали 1 364 568 украинцев. 1 364 566 из них получили первую дозу вакцины. Полностью вакцинировались и получили 2 дозы препарата – 180 453 человека.
В целом в Украине провели 1 545 019 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 083,
- Привито вакциной Coronavac – 282 357,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,
- Привито вакциной AstraZeneca – 352 544,
- Привито вакциной Janssen (Johnson&Johnson's) – 390.
По состоянию на 10 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек.Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.