Суточная статистика вакцинации
Так, за сутки одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.
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Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.
Использовали такие препараты:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Общая картина вакцинации
С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:
- получили одну дозу – 13 289 461 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.
В целом провели 24 194 260 прививок.
Успеваем ли по плану
В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.
Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.