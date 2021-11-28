Суточная статистика вакцинации

Так, за сутки одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

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Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.

Использовали такие препараты:

Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 51 146,

AstraZeneca – 17 867,

Moderna – 10 526.

Общая картина вакцинации

С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:

получили одну дозу – 13 289 461 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.

В целом провели 24 194 260 прививок.

Успеваем ли по плану

В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.

Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.

Внимание! Европейская комиссия опубликовала статистику, согласно которой смертность от COVID-19 является самой высокой в странах с низким уровнем вакцинации.