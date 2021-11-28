Сколько украинцев вакцинировали за сутки и какими препаратами

В Украине 27 ноября 139 476 человек вакцинировали против COVID-19. В целом количество всех вакцинированных наших граждан приближается к 11 миллионам.

Суточная статистика вакцинации

Так, за сутки одну дозу вакцины получили 43 353 человека. Полностью иммунизированы – 96 123 человека, это означает, что они полностью прошли курс иммунизации.

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Прививка проводилась 858 мобильными бригадами по иммунизации, 3 138 пунктами прививки и 493 центрами вакцинации населения.

Использовали такие препараты:

Pfizer (Comirnaty) – 59 937 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 51 146,

AstraZeneca – 17 867,

Moderna – 10 526.

Общая картина вакцинации

С начала вакцинальной кампании, которая началась с 24 февраля, привили 13 289 463 человека, из них:

получили одну дозу – 13 289 461 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.

В целом провели 24 194 260 прививок.

Успеваем ли по плану

В то же время согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были бы делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно.

Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.