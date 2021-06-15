Сколько украинцев вакцинировались от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 14 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 50 057 людей. 28 100 из них получили первую дозу препарата.

При этом 21 957 человек получили завершающую, то есть вторую дозу COVID-вакцины. Прививка выполнялась 448 мобильными бригадами и 755 пунктами прививки.

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В течение 14 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 230,

Coronavac – 14 171,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,

AstraZeneca – 19 598.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 768 556 человек. Из них 1 507 801 человек получил первую дозу препарата.

При этом 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив 2 дозы COVID-вакцины.

Всего в Украине провели 1 768 556 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 367 673,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,

Привито вакциной AstraZeneca-354 388,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 15 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.