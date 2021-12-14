Сколько украинцев вакцинировались против коронавируса и какие препараты выбирали
Источник:Минздрав
На днях Украина выполнила требование ВОЗ, полностью вакцинировав против коронавируса 40% взрослого населения. Тем временем вакцинальная кампания продолжает набирать обороты.
С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.
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14 174 399 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек. В общей сложности в стране провели 26 718 836 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,
- Coronavac – 4 649 435,
- AstraZeneca – 1 604 391,
- Moderna – 1 426 052,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 129 742 человека. Первую дозу получили 42 956 человек, а остальные 86 786 – вторую.
Прививка проводилась 820 мобильными бригадами по иммунизации, в 3333 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.Обратите внимание: В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели никакой прививки. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о применении третьей дозы COVID-вакцины от коронавируса.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
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