Сколько украинцев вакцинировались против коронавируса и какие препараты выбирали

На днях Украина выполнила требование ВОЗ, полностью вакцинировав против коронавируса 40% взрослого населения. Тем временем вакцинальная кампания продолжает набирать обороты.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.

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14 174 399 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек. В общей сложности в стране провели 26 718 836 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,

Coronavac – 4 649 435,

AstraZeneca – 1 604 391,

Moderna – 1 426 052,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 129 742 человека. Первую дозу получили 42 956 человек, а остальные 86 786 – вторую.

Прививка проводилась 820 мобильными бригадами по иммунизации, в 3333 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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