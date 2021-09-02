Делают это для того, мол, чтобы якобы контролировать их сознание и поведение. Таких людей в Украине 5,7%. Больше всего – в восточных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные нового опроса.
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В августе 2021 года каждый десятый опрошенный в Украине – 10,2% – разделял версию о том, что вакцинацию от COVID-19 инициировали международные корпорации ради собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет. Разницы в ответах между регионами Украины почти нет.
Кроме того, 15,1% завили, что вакцинация несет риски для здоровья большие, чем сама болезнь.
Результаты опроса / Скриншот
Другое отношение к вакцинации
В то же время 43,4% опрошенных заявили, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, однако каждый должен решать сам за себя – вакцинироваться или нет.
А 10,2% считают, что вакцинация – единственное средство преодоления пандемии, поэтому должна быть обязательной для всех граждан.
Что известно об опросе
- Опрос общественного мнения провели с 1 по 12 августа 2021 года в Институте социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины.
- Выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет и старше.
- Опрос проводился методом интервьюирования. Погрешность выборки составляет 3,2%.
- Опросили 1 200 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированного полуострова Крым и захваченных сепаратистами отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Темпы вакцинации в Украине
Источник: МОЗ
За минувшие сутки, 1 сентября, в Украине против коронавируса вакцинировали 119 022 человека. 38 353 из них получили первую дозу вакцины. А вот вторую, то есть завершающую инъекцию, получили 80 669 человек.
С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 5 452 125 жителей страны. 5 452 123 человека получили первую дозу вакцины, а вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили одну первую дозу за рубежом).
В общем и первой, и второй дозой в Украине провели 9 358 193 прививок против коронавируса.