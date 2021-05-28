Сколько украинцев ждут на лечение в Беларуси

Десять из 26 украинцев, которые лечатся в Беларуси, уже контактируют с посольством, но еще 160 стоят в очереди, чтобы ехать на операции в этой стране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, часть украинцев уже вышли на связь с посольством.

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Лечение украинцев в Беларуси

Дмитрий Кулеба “26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около, кажется, 160 стоят в очереди, в ближайшее время должны ехать. С 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством”.

Кулеба добавил, что с тех 10 граждан, с которыми контактирует посольство, двум помощь уже оказали. Министр отметил, что Украина уже много раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде.

По его словам, именно поэтому Украина не отзывает посла из Беларуси, потому что он занимается не политическим диалогом, а он занимается гуманитарными вопросами.

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