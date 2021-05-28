Сколько украинцев ждут на лечение в Беларуси

Десять из 26 украинцев, которые лечатся в Беларуси, уже контактируют с посольством, но еще 160 стоят в очереди, чтобы ехать на операции в этой стране.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, часть украинцев уже вышли на связь с посольством.
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Лечение украинцев в Беларуси
Дмитрий Кулеба
“26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около, кажется, 160 стоят в очереди, в ближайшее время должны ехать. С 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством”.
Кулеба добавил, что с тех 10 граждан, с которыми контактирует посольство, двум помощь уже оказали. Министр отметил, что Украина уже много раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде.
По его словам, именно поэтому Украина не отзывает посла из Беларуси, потому что он занимается не политическим диалогом, а он занимается гуманитарными вопросами.
Почему ухудшились отношения с Беларусью
- Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске.
- На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.
- Цивилизованный мир осудил такие действия, которые угрожали безопасности пассажиров.
- С полуночи 26 мая Украина прекратила прямое авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запретили полеты в ее воздушном пространстве.
- Из-за этого белорусское посольство в Украине отреагировало нотой протеста. В ответ в украинском ведомстве посоветовали апеллировать к собственной власти.