Количество людей, болеющих онкологическими заболеваниями, в Украине более 1 миллиона. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на данные Национального канцер-реестра, пишет 24 канал.

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Он подчеркнул, что в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были выявлены на третьей и четвертой стадии заболевания.

Максим Степанов “Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения”.

Как не заболеть раком

Все знают о правилах здорового образа жизни. И они, на первый взгляд, кажутся банальными: правильное питание, уменьшение употребления алкоголя, отказ от курения, регулярные физические нагрузки. Известно, что они влияют на качество жизни человека и являются простым, но эффективным способом улучшить свое здоровье.

Чтобы снизить частоту заболеваемости, существуют два вида профилактики:

Первичная – это вакцинация.

Вторичная – ранняя диагностика и скрининг, которые должны быть инициированы на национальном уровне. На примере развитых стран доказано, что при таком подходе смертность от злокачественных новообразований будет уменьшаться.