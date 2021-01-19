Минздрав Украины не закупает российские тесты на коронавирус. Но есть частные лаборатории, которые их используют.

В Украине для диагностики коронавируса преимущественно используют тесты от отечественного производителя. Об этом во время брифинга 19 января рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Минздрав не закупает тесты на COVID-19 от российских производителей. В этом вопросе страна сотрудничает с КНР, США, Кореей, Польшей, Германией, Великобританией, Францией, Австрией, Канадой, Чехией, Турцией и Сингапуром.

Максим Степанов "Подчеркиваю, что сегодня закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии". Как по государственному заказу, так и частными лабораториями для использования".

Согласно актуальным данными Гослекслужбы, в реестр юридических лиц, ответственных за введение медицинских изделий для диагностики SARS-CoV-2 принадлежит 66 медицинских позиций. К примеру:

Китай – 15

Украина – 12,

США – 7,

Корея – 5,

Италия – 5.

Что известно о российских тест-системах в Украине

Степанов рассказал, что от РФ в Украине 3 зарегистрированных медицинских изделия для диагностики коронавируса. Юридические лица, зарегистрированные в России, осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.