Сколько в Украине используют российских тестов для диагностики COVID-19: ответ Степанова
Минздрав Украины не закупает российские тесты на коронавирус. Но есть частные лаборатории, которые их используют.
В Украине для диагностики коронавируса преимущественно используют тесты от отечественного производителя. Об этом во время брифинга 19 января рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
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Минздрав не закупает тесты на COVID-19 от российских производителей. В этом вопросе страна сотрудничает с КНР, США, Кореей, Польшей, Германией, Великобританией, Францией, Австрией, Канадой, Чехией, Турцией и Сингапуром.
Согласно актуальным данными Гослекслужбы, в реестр юридических лиц, ответственных за введение медицинских изделий для диагностики SARS-CoV-2 принадлежит 66 медицинских позиций. К примеру:
- Китай – 15
- Украина – 12,
- США – 7,
- Корея – 5,
- Италия – 5.
Что известно о российских тест-системах в Украине
Степанов рассказал, что от РФ в Украине 3 зарегистрированных медицинских изделия для диагностики коронавируса. Юридические лица, зарегистрированные в России, осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.
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