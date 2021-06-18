Во сколько Украине обходится одна вакцина против коронавируса

Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию против коронавируса 7,9 миллиардов гривен. Еще 2,6 миллиарда остаются неиспользованными.

К концу июня 2021 года Минздрав должен использовать 10,5 миллиардов гривен на закупку COVID-вакцины. Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал, сколько государство платит за одну дозу препарата.

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Пацкан рассказал, что средняя стоимость одной вакцины против коронавируса обходится государству почти в 276 гривен.

До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 миллиардов гривен на закупку вакцины от COVID-19. За эти средства планируется закупить 38 миллионов доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете – почти 276 грн. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня,

– сообщил глава Счетной палаты.

Он добавил, что из этих средств 7,8 миллиарда ушло на за закупку вакцины, а еще 41 миллион – на приобретение шприцев. Остальные 3,8 миллиона гривен ушло на раствор, а на контейнеры для сбора медицинских отходов – 18 миллионов гривен.

К слову, 16 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предложит Верховной Раде выделить еще 1,4 миллиарда гривен на программу борьбы с коронавирусом и на закупку вакцин. Дополнительные средства направят в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Уже одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей – 81 713 человек. 57 970 из них получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 23 743 человека.

С начала прививочной кампании в стране прививали 1 652 055 граждан. 1 652 053 из них получили 1 дозу препарата, а 337 345 – завершили иммунизацию, получив вторую дозу.