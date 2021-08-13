В частности в Киеве зарегистрировали 21 больного. Об этом рассказал санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Последние новости о Дельта-штамме в Украине: главное
Недавно в Винницкой области умерли 3 больных штаммом коронавируса Дельта. Всего в регионе обнаружили 25 инфицированных этим штаммом. А накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.
А вот в Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.
При этом ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.
Новые данные о штамме коронавируса Дельта
Источник: Минздрав
- В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID-19.
- Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.
- Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала