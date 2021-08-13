Сколько в Украине случаев штамма Дельта: новые данные

Количество официальных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине выросло вдвое. В стране зарегистрировали уже 300 инфицированных этим вариантом.

В частности в Киеве зарегистрировали 21 больного. Об этом рассказал санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Последние новости о Дельта-штамме в Украине: главное

Недавно в Винницкой области умерли 3 больных штаммом коронавируса Дельта. Всего в регионе обнаружили 25 инфицированных этим штаммом. А накануне вирус унес жизнь одного человека из Житомирской области.

А вот в Ровненской области уровень инфицирования Дельта-вариантом составляет 80% от всех новых случаев.

При этом ученые из Национальной академии наук Украины отметили, что точное количество инфицированных штаммом Дельта в стране – неизвестно.

Новые данные о штамме коронавируса Дельта

Источник: Минздрав

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID-19.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. В то же время кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.

Как защититься от штамма коронавируса Дельта?

Защитить себя от инфекции можно с помощью вакцинации. Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.

Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала