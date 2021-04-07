В Украине лечение пациента с коронавирусом, который находится в критическом состоянии, стоит до 20 тысяч гривен в сутки. В эту сумму входят препараты, в частности, для стимуляции иммунитета и антибиотики.

Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталия Матолинец. По ее словам, сейчас больницы лучше обеспечены лекарствами, чем в начале пандемии.

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Стоимость лечения коронавируса в Украине

Наталья Матолинец "В среднем лечение пациента в острый критический период стоит до 20 тысяч гривен в сутки. Это вводятся седативные препараты, антибиотик, для разжижения крови и стимуляторы иммунитета".

Как изменилась ситуация в больницах

Врач добавила, что британский штамм, который активно распространяется Украине, больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. Также сейчас у большинства пациентов 80 – 90% поражения легких после того, как ранее обычно было 70%.

Сегодня самая молодая пациентка в нашей больнице – 22 года. Это девушка, у которой диагностирован сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть разная возрастная категория, но больше всего госпитализируют пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет,

– рассказала врач.

По ее словам, это люди, которые ходят на работу, у которых температура, ломка, насморк, то есть у которых инфекция протекает легко и они на нее почти не обращают внимание. До момента, когда таблетки уже не помогают. Их привозят каретой скорой помощи, с 80-90% поражения легких.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала