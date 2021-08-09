Пока не все области Украины могут проявлять штамм коронавируса Дельта. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

К теме Симптомы отличаются: Минздрав предоставил новые данные о штамме коронавируса Дельта

Штамм уже активно распространяется по Украине. Поэтому обеспечить регионы тестами в Минздраве надеются до осени.

Как в Украине выявляют штамм коронавируса Дельта

Сейчас украинские лаборатории могут выявлять "Дельту" двумя путями – геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. Диагностировать вирус с помощью геномного секвенирования могут три государственные лаборатории. Но есть еще 5-6 таких лабораторий.

Игорь Кузин "И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области".

Как лечат больных штаммом коронавируса Дельта

Инфицированных штаммом коронавируса Дельта пациентов лечат согласно с таким же протоколом, как и пациентов с другими штаммами.

Как защититься? От Дельта-штамма и его осложнений можно защититься только вакцинацией.

Прививку можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.

Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду. Узнать адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала