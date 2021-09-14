Чаще всего украинцы инфицируются ВИЧ через незащищенный половой акт и при контакте с инфицированной кровью. Несмотря на стереотипы, реже всего случаи инфекции встречаются в гомосексуальных отношениях.
Актуально Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа
Статистика ВИЧ и СПИДа в Украине за август 2021 года
За последний месяц лета в Украине обнаружили 1 244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 324 пациентов диагностировали СПИД, а 163 человека умерли от болезни.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в августе 2021 года:
- гетеросексуальный – 770;
- гомосексуальный – 38;
- парентеральный (при контакте с кровью) – 430;
- вертикальный (от матери к ребенку) – 183;
- неизвестный – 2.
Последняя статистика заболеваемости туберкулезом
В течение августа 2021 года в Украине зарегистрировали 1 622 случая туберкулеза. 1 228 из них – совершенно новые случаи, а еще 279 – пациенты с рецидивом.
Еще 25 пациентов возобновили свое лечение после перерыва. Зато 69 больных начали повторное лечение после неудачного.
Еще 21 случай недуга не подпадает ни под одну категорию.
Всего в августе 2021 года от туберкулеза лечилась 12 951 человек. К счастью, летальных случаев зарегистрировано не было.