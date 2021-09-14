Сколько в Украине выявили больных ВИЧ и туберкулезом за август 2021 года

В течение августа 2021 года в Украине официально обнаружили 1 244 больных ВИЧ-инфекцией и 1 622 больных туберкулезом. Заметим, что в статистике не учтены данные с оккупированных Россией территорий.

Чаще всего украинцы инфицируются ВИЧ через незащищенный половой акт и при контакте с инфицированной кровью. Несмотря на стереотипы, реже всего случаи инфекции встречаются в гомосексуальных отношениях.

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Статистика ВИЧ и СПИДа в Украине за август 2021 года

За последний месяц лета в Украине обнаружили 1 244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 324 пациентов диагностировали СПИД, а 163 человека умерли от болезни.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в августе 2021 года:

гетеросексуальный – 770;

гомосексуальный – 38;

парентеральный (при контакте с кровью) – 430;

вертикальный (от матери к ребенку) – 183;

неизвестный – 2.

Последняя статистика заболеваемости туберкулезом

Около 98% младенцев, заразившихся от матери, после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

В течение августа 2021 года в Украине зарегистрировали 1 622 случая туберкулеза. 1 228 из них – совершенно новые случаи, а еще 279 – пациенты с рецидивом.

Еще 25 пациентов возобновили свое лечение после перерыва. Зато 69 больных начали повторное лечение после неудачного.

Еще 21 случай недуга не подпадает ни под одну категорию.

Всего в августе 2021 года от туберкулеза лечилась 12 951 человек. К счастью, летальных случаев зарегистрировано не было.