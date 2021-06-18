Так, во время борьбы с пандемией COVID-19 в Украине умерло 877 медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам.

К теме Во львовском Охматдете планируют существенно сократить персонал: фото

Виктор Ляшко "За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших во время спасения других от коронавирусной болезни".

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко

Источник: Минздрав

Заметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 32 ребенка и 6 медработников.

В больницы госпитализировали 585 человек. Из жизни ушли еще 50 пациентов. Зато 2 312 человек выписали.