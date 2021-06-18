Сколько украинских медиков умерли от коронавируса

С весны 2020 года в Украине из-за COVID-19 умерли более 800 медиков. Все они ушли из жизни, выполняя свои профессиональные обязанности.
Так, во время борьбы с пандемией COVID-19 в Украине умерло 877 медицинских работников. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам.
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Виктор Ляшко
"За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших во время спасения других от коронавирусной болезни".
Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
Источник: Минздрав
Заметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых больных – 32 ребенка и 6 медработников.
В больницы госпитализировали 585 человек. Из жизни ушли еще 50 пациентов. Зато 2 312 человек выписали.
С начала пандемии в Украине
- ️ обнаружили – 2 228 192 инфицированных коронавирусом;
- ️ выздоровели – 2 147 972 больных;
- умерли – 51 952 пациента.