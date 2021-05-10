Сейчас количество желающих вакцинироваться достигло почти 600 тысяч человек. Тогда как еще в марте сделать прививку хотели 240 тысяч граждан.

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Как проходит вакцинация в Украине

Ранее правительство подготовило "дорожную карту" вакцинации, которая состоит из 5 этапов. Ее цель – охват не менее 50% населения до конца 2022 года.

Сейчас в Украине в первую очередь вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Среди них:

  • медики и работники учреждений здравоохранения;
  • жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
  • участники Операции Объединенных сил на востоке Украины;
  • социальные работники и священнослужители;
  • олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
  • педагоги, которые привлечены к проведению ВНО;
  • сотрудники патрульной полиции, ГСЧС и пограничники;
  • люди в возрасте от 65 лет.

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В Минздраве напомнили, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

План вакцинації українців
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Как записаться на вакцинацию

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

  • через приложение или портал "Дия";
  • через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Как зарегистрироваться на вакцинацию через приложение или портал "Дия" 

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
  2. В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
  3. Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.
  4. После подтверждения записи следите за уведомлениями в "Операции". Система сообщит вам, когда откроется запись на прививку.