Сейчас количество желающих вакцинироваться достигло почти 600 тысяч человек. Тогда как еще в марте сделать прививку хотели 240 тысяч граждан.
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Как проходит вакцинация в Украине
Ранее правительство подготовило "дорожную карту" вакцинации, которая состоит из 5 этапов. Ее цель – охват не менее 50% населения до конца 2022 года.
Сейчас в Украине в первую очередь вакцинируют наиболее уязвимые группы населения. Среди них:
- медики и работники учреждений здравоохранения;
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
- участники Операции Объединенных сил на востоке Украины;
- социальные работники и священнослужители;
- олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
- педагоги, которые привлечены к проведению ВНО;
- сотрудники патрульной полиции, ГСЧС и пограничники;
- люди в возрасте от 65 лет.
Важно Коллективы из 50 человек могут записаться на вакцинацию, – Ляшко
В Минздраве напомнили, что приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Как записаться на вакцинацию
Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:
- через приложение или портал "Дия";
- через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Как зарегистрироваться на вакцинацию через приложение или портал "Дия"
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua.
- В разделе услуги выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
- Укажите, чем вы занимаетесь, и выберите город, в котором будете вакцинироваться.
- После подтверждения записи следите за уведомлениями в "Операции". Система сообщит вам, когда откроется запись на прививку.