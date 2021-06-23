Сколько вакцин против коронавируса Украина получит в июле

В июле ожидается поставка в Украину 7,7 миллиона доз вакцины от коронавируса. Большинство из которых – 5,325 миллиона – китайский Coronavac.

Об этом сегодня заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

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У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 миллиона доз вакцины будут закуплены Crown Agents. Мы ожидаем, что эти объемы должны прибыть в Украину в течение июля,

– подчеркнул Кузин.

Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ

С начала вакцинальной кампании привиты 1 755 139 человек, из них полностью иммунизированы – 394 107 человек, это всего 0,9% от всего населения страны.

За последние сутки в Украине обнаружили 835 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране заболели 2 230 977 украинцев. Умерли 52 123 пациента, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 155 261 человек, за последние сутки – 2292.

Украинцев вакцинируют тремя препаратами против коронавируса: AstraZeneca (Covishield), Pfizer-BioNTech и Sinovac Biotech.