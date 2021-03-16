Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, сколько доз вакцин Covishield (AstraZeneca) утилизировали в Украине. В каждом случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло.

С начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca. В Украину поставили 500 тысяч доз.

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Всегда есть разливы вакцин. Или это корь, или это любая другая вакцина. И в этой ситуации это также могут быть разливы. И это предусмотрено инструкциями. Второе – есть четкая норма Министерства здравоохранения: дозы избыточные предложить другим. Значит в каждом конкретном случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло,

– сказала Микичак.

По состоянию на утро 15 марта в Украине первую дозу вакцины получили 53 155 человек.

Когда вакцинируют людей не из приоритетного списка

Источник: 24 канал

Когда есть отказ от вакцинации тех людей, которые были записаны на прививки и ради них был открыт 10-дозный флакон.

Когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно 10 и осталось несколько доз препарата.

Когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к вакцинации. В таких случаях на вакцинацию можно пригласить другого человека.

В каждом флаконе вакцины Covishield содержится 10 доз вакцины. После открытия флакона все его содержимое должно быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или использование вакцины строго запрещено.