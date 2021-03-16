Сколько вакцин против коронавируса утилизировали в Украине
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, сколько доз вакцин Covishield (AstraZeneca) утилизировали в Украине. В каждом случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло.
Источник:Суспільне
С начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca. В Украину поставили 500 тысяч доз.
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Всегда есть разливы вакцин. Или это корь, или это любая другая вакцина. И в этой ситуации это также могут быть разливы. И это предусмотрено инструкциями. Второе – есть четкая норма Министерства здравоохранения: дозы избыточные предложить другим. Значит в каждом конкретном случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло,
– сказала Микичак.
По состоянию на утро 15 марта в Украине первую дозу вакцины получили 53 155 человек.
Когда вакцинируют людей не из приоритетного списка
Источник: 24 канал
- Когда есть отказ от вакцинации тех людей, которые были записаны на прививки и ради них был открыт 10-дозный флакон.
- Когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно 10 и осталось несколько доз препарата.
- Когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к вакцинации. В таких случаях на вакцинацию можно пригласить другого человека.
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