Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, именно о 42 миллионах доз Украина договорилась и уже за них заплатила.

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Степанова подчеркнул, что Украина вместе с COVAX законтрактовала 42 миллиона доз вакцин. То есть, подписаны контакты и в течение текущего 2021 года следует ожидать поставки.

Но нам нужно еще как минимум 5 миллинов доз. У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз вакцин Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки,

– отметил глава Минздрава.

Обратите внимание Степанов пообещал 500 тысяч доз вакцины Pfizer в течение 2 недель

Вакцинация в Украине: главное

Начали прививать от коронавируса 24 февраля. Делали это препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков – Оксфордского университета и AstraZeneca.

25 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с первой партией вакцины CoronaVac от китайской фармкомпании Sinovac Biotech. В партии – 215 тысяч доз вакцины. В целом Украина заказала 1,9 миллиона доз CoronaVac. Вакцинация этим препаратом началась 13 апреля.

16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 тысяч доз) вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.

23 апреля в рамках COVAX в Украину доставили 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

30 апреля Украина получила еще 500 тысяч доз CoronaVac.

Согласно данным Министерства здравоохранения , уже вакцинировались 821 768 человек. Однако завершили процесс, то есть сделали вторую прививку, 428 украинцев.

За сутки 6 мая в Украине выявили 8 404 новых больных коронавирусной инфекцией. В то же время 37 967 украинцев сделали прививки.

Как вакцинироваться против COVID-19 без декларации или в другой области – читайте в нашем материале.



Как в Украине вакцинируют от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала