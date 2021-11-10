Госпитализация больных коронавирусом в Одессе

По словам волонтера, через коронавирусные больницы Одесской области (за исключением двух, ГКБ 1 и ГКБ 5, которые на момент публикации поста не передали данные) в октябре прошло 5 408 пациентов.

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Вакцинированы одной или двумя дозами любой вакцины из них были всего 197 человек – чуть более чем 3% (неизвестно, сколько из них купили сертификаты).

Эти пациенты были вакцинированы такими препаратами:

CoronaVac 116;

Pfizer – 42 пациента;

AstraZeneca – 32;

Moderna – 7.

Но делать какие-то выводы из этих цифр – вряд ли стоит. Ведь, например, в Одесской области CoronaVac вакцинировали в разы больше людей, чем Pfizer и Moderna. Что не могло не повлиять на это соотношение,

– пояснила Екатерина Ножевникова.

Сколько вакцинированных людей умерло в Одессе

В октябре от коронавируса в Одесской области умерли 892 невакцинированных людей и 20 вакцинированных (один умерший был привит AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).

И в части больниц Одесской области, которые передали данные, в октябре, на пике очередной волны пандемии, не умер ни один пациент вакцинирован.

Данные о двух коронавирусных стационарах – в Подольске и Дунайской – свидетельствуют, что большинство из вакцинированных пациентов, которые были госпитализированы, – перешагнули возрастную отметку 60+. Умерли же в этих двух больницах 5 вакцинированных жителей области: 59, 68, 70 и двое – 74 лет (один из них получил только одну дозу). Тогда как летальность среди непривитых в октябре в этих двух больницах составляла 159 человек.

Текст публикации Екатерины Ножевниковой:

За октябрь месяц пролечено в стационарах города и области 5408 пациентов. Из них вакцинировано 197 человек (данные в разрезе 1 и 2 дозы получаем) на примере двух стационаров дам развернуто. Сколько липовых из них тоже к сожалению не понятно.

По производителям эти 197 делятся на:

Астразенека 32 человека;

Короновак 116 человек

Файзер 42 человек;

Модерна 7 человек.

Стоит отметить, что такой дисбаланс среди вакцинированных пациентов пока не говорит о качестве самой вакцины. Провакцинированных модерной и файзером у нас в разы меньше, чем короновак.

Летальных за месяц:

не вакцинированы – 892 человека

вакцинированных – 20 человек (1 Астра, 16 Короновак, 3 Файзер)…