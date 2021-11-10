Сколько вакцинированных людей госпитализировали с COVID-19 в Одесской области
Источник:фейсбук Екатерины Ножевниковой
Глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, опубликовала данные по госпитализации и смертности от коронавируса за последний месяц в Одесской области.
Госпитализация больных коронавирусом в Одессе
По словам волонтера, через коронавирусные больницы Одесской области (за исключением двух, ГКБ 1 и ГКБ 5, которые на момент публикации поста не передали данные) в октябре прошло 5 408 пациентов.
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Вакцинированы одной или двумя дозами любой вакцины из них были всего 197 человек – чуть более чем 3% (неизвестно, сколько из них купили сертификаты).
Эти пациенты были вакцинированы такими препаратами:
- CoronaVac 116;
- Pfizer – 42 пациента;
- AstraZeneca – 32;
- Moderna – 7.
Но делать какие-то выводы из этих цифр – вряд ли стоит. Ведь, например, в Одесской области CoronaVac вакцинировали в разы больше людей, чем Pfizer и Moderna. Что не могло не повлиять на это соотношение,
– пояснила Екатерина Ножевникова.
Сколько вакцинированных людей умерло в Одессе
В октябре от коронавируса в Одесской области умерли 892 невакцинированных людей и 20 вакцинированных (один умерший был привит AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).
И в части больниц Одесской области, которые передали данные, в октябре, на пике очередной волны пандемии, не умер ни один пациент вакцинирован.
Данные о двух коронавирусных стационарах – в Подольске и Дунайской – свидетельствуют, что большинство из вакцинированных пациентов, которые были госпитализированы, – перешагнули возрастную отметку 60+. Умерли же в этих двух больницах 5 вакцинированных жителей области: 59, 68, 70 и двое – 74 лет (один из них получил только одну дозу). Тогда как летальность среди непривитых в октябре в этих двух больницах составляла 159 человек.
Текст публикации Екатерины Ножевниковой:
За октябрь месяц пролечено в стационарах города и области 5408 пациентов. Из них вакцинировано 197 человек (данные в разрезе 1 и 2 дозы получаем) на примере двух стационаров дам развернуто. Сколько липовых из них тоже к сожалению не понятно.
По производителям эти 197 делятся на:
Астразенека 32 человека;
Короновак 116 человек
Файзер 42 человек;
Модерна 7 человек.
Стоит отметить, что такой дисбаланс среди вакцинированных пациентов пока не говорит о качестве самой вакцины. Провакцинированных модерной и файзером у нас в разы меньше, чем короновак.
Летальных за месяц:
не вакцинированы – 892 человека
вакцинированных – 20 человек (1 Астра, 16 Короновак, 3 Файзер)…
Каковы темпы вакцинации против COVID-19 в Украине
По меньшей мере одну дозу получили 11 697 384 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). За минувшие сутки, 9 ноября, против коронавируса вакцинировались 267 401 человек.