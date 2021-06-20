Сколько вакцинированных против COVID-19 в Украине: какие препараты используют чаще всего

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 25 603 жителя страны. С начала вакцинальной кампании в Украине иммунизировали 1 722 327 человек.
Суточная статистика
За последние сутки одну дозу получили 21 616 человек, полностью иммунизированы – 3 987 человек.
К теме В Украине за сутки заразились коронавирусом 479 человек
В течение суток работали:
- 214 мобильных бригад,
- 362 пункта прививки;
- 46 центров вакцинации.
Темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 1 722 327 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 украинцев (из них два человека получили одну дозу заграницей).
Всего проведено 2 082 102 прививки.
Вакцинация длится около 4 месяцев. Начали иммунизацию украинцев препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, впоследствии добавили также вакцины других производителей.
Таким образом картина проведенных прививок по состоянию на 20 июня выглядит так:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Coronavac – 457 826,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,
- AstraZeneca – 356 465,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала