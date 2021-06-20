Сколько вакцинированных против COVID-19 в Украине: какие препараты используют чаще всего

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 25 603 жителя страны. С начала вакцинальной кампании в Украине иммунизировали 1 722 327 человек.

Суточная статистика

За последние сутки одну дозу получили 21 616 человек, полностью иммунизированы – 3 987 человек.

К теме В Украине за сутки заразились коронавирусом 479 человек

В течение суток работали:

214 мобильных бригад,

362 пункта прививки;

46 центров вакцинации.

Темпы вакцинации в Украине

По состоянию на 18 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 722 327 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 украинцев (из них два человека получили одну дозу заграницей).

Всего проведено 2 082 102 прививки.

Вакцинация длится около 4 месяцев. Начали иммунизацию украинцев препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, впоследствии добавили также вакцины других производителей.

Таким образом картина проведенных прививок по состоянию на 20 июня выглядит так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 457 826,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала