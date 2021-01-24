Коронавирус в ВСУ: болезнь унесла еще одну жизнь
В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 40-й случай смерти, вызванной коронавирусом. По состоянию на 24 января в ВСУ COVID-19 болеет 768 человек.
Статистика коронавируса в ВСУ
За минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует в Фейсбуке командование медицинских сил ВСУ.
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На изоляции и самоизоляции находится 128 человек. В ближайшие 3 суток карантин закончится у 14 военнослужащих. Всего за время пандемии коронавируса выздоровело 14 439 человек.
Что известно о летальном случае
- Положительный результат ПЦР-теста работник ВСУ получил 4 января.
- Он стационарно лечился в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
- Несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
В учреждения здравоохранения госпитализированы 7 военных
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 4 военнослужащих;
- 59 военный мобильный госпиталь-3 военнослужащих;
- Их состояние здоровья удовлетворительное, пациенты получают необходимое лечение.
На лечении дома находится 18 человек
- Киевская область – 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ;
- Житомирская область – 6 военнослужащих;
- Львовская область – 2 военнослужащих;
- Волынская область – 1 военнослужащий;
- Черниговская область – 1 работник ВСУ;
- У них наблюдается легкое течение заболевания.
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