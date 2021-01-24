В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 40-й случай смерти, вызванной коронавирусом. По состоянию на 24 января в ВСУ COVID-19 болеет 768 человек.

Статистика коронавируса в ВСУ

За минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует в Фейсбуке командование медицинских сил ВСУ.

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На изоляции и самоизоляции находится 128 человек. В ближайшие 3 суток карантин закончится у 14 военнослужащих. Всего за время пандемии коронавируса выздоровело 14 439 человек.

Что известно о летальном случае

Положительный результат ПЦР-теста работник ВСУ получил 4 января.

Он стационарно лечился в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

В учреждения здравоохранения госпитализированы 7 военных

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 4 военнослужащих;

59 военный мобильный госпиталь-3 военнослужащих;

Их состояние здоровья удовлетворительное, пациенты получают необходимое лечение.

На лечении дома находится 18 человек

Киевская область – 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Житомирская область – 6 военнослужащих;

Львовская область – 2 военнослужащих;

Волынская область – 1 военнослужащий;

Черниговская область – 1 работник ВСУ;

У них наблюдается легкое течение заболевания.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 1,23 миллиона случаев инфицирования. За это время выздоровели 975 тысяч украинцев, к сожалению, умерли – 22 830 человек.