Коронавирус в ВСУ: сколько военных подхватили COVID-19
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 9 февраля, зарегистрировано 36 новых случаев коронавирсной инфекции. Из них четверо военных госпитализированы. Сутки перед тем зарегистрировали аналогичное количество больных.
Источник:Фейсбук Командования Медицинских сил ВСУ
Эпидемическая ситуация в Вооруженных силах Украины
Острой респираторной болезнью COVID-19 сейчас болеет 567 человек. На изоляции находятся 48 человек.
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За время пандемии уже выздоровели 15 261 военный, летальных случаев – 43. За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев.
Из них госпитализировали 4 человека:
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 1 военнослужащий
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий
Больным назначено необходимое лечение, состояние здоровья больных удовлетворительное.
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