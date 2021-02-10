В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 9 февраля, зарегистрировано 36 новых случаев коронавирсной инфекции. Из них четверо военных госпитализированы. Сутки перед тем зарегистрировали аналогичное количество больных.

Эпидемическая ситуация в Вооруженных силах Украины

Острой респираторной болезнью COVID-19 сейчас болеет 567 человек. На изоляции находятся 48 человек.

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За время пандемии уже выздоровели 15 261 военный, летальных случаев – 43. За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев.

Из них госпитализировали 4 человека:

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих

Военно-медицинский клинический центр Восточного региона – 1 военнослужащий

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – 1 военнослужащий

Больным назначено необходимое лечение, состояние здоровья больных удовлетворительное.

Важно! Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины напоминает, что следует придерживаться социальной дистанции, правил личной гигиены и общих правил карантина, чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни.