Сколько времени можно носить респиратор

Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что медицинские работники могут носить маску N95 до пяти раз. Но эксперты говорят, что обычный человек может безопасно носить его дольше, все зависит от того, как он используется.

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Например, есть большая разница в использовании одной маски, чтобы пойти в продуктовый магазин и носить ее весь день на работе.

То есть, время ношения маски более важно, чем частота, говорит Ричард Флаган, который изучает маски и аэрозоли в Калифорнийском технологическом институте. В целом он рекомендует ограничить использование маски N95 примерно двумя-тремя днями.

Почему респиратор нужно заменять

С каждым вдохом, который вы делаете в N95, частицы накапливаются на маске. Это может затруднить дыхание, если маска забивается.

Резинка на маске также может изнашиваться и не так плотно прилегать к лицу. Респиратор также может загрязниться или намокнуть, особенно если вы используете его во время тренировки.

Поэтому, если вы заметили какие-либо из этих изменений в своей маске, пришло время прекратить ее использование, даже если вы использовали только несколько часов. А поскольку маски N95 нельзя стирать, их следует выбросить.

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