Сколько времени нужно делать упражнения, чтобы уберечься от гипертонии
Доказано, что физическая активность снижает шансы на развитие высокого кровяного давления или гипертонии. Это важно, ведь эти состояния могут привести к сердечному приступу, инсульту и даже к деменции.
Источник:MedicalXpress
Ученые из США на протяжении 30 лет наблюдали за более 5 тысячами взрослых в возрасте от 18 до 30 лет. Команда проанализировала физическую активность участников, а также их истории болезни, курения и употребления алкоголя.
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Кроме этого, ученые измеряли артериальное давление и вес людей, а еще уровни холестерина и триглицеридов.
Наблюдения ученых:
- Среди четырех групп, которые разделили на категории по расе и полу, темнокожие мужчины оказались самыми активными в раннем взрослом возрасте. Они тренировались чуть больше, чем белые мужчины, и значительно больше, чем темнокожие женщины и белые женщины.
- Но в 60-летнем возрасте темнокожие мужчины стали заниматься значительно меньше. В среднем 2,5 часа в неделю.
- С тех пор лидерами по физической активности стали белые мужчины. Темнокожие мужчины занимались упражнениями гораздо меньше их, но все же чуть больше, чем белые женщины.
- Из четырех групп темнокожие женщины меньше всего занимались на протяжении всего периода исследования.
Уровень гипертонии четко коррелируется с уровнем физической активности. Примерно от 80 до 90% темнокожих мужчин и женщин в возрасте до 60 лет страдали гипертонией. При этом среди белых мужчин и женщин этот показатель составлял 70% и 50% соответственно.
Сколько времени нужно заниматься, чтобы снизить риски гипертонии
Когда исследователи посмотрели на 17,9% участников, которые занимались умеренными физическими упражнениями не менее 5 часов в неделю в раннем взрослом возрасте, они обнаружили, что вероятность развития гипертонии была на 18% ниже, чем у менее активных людей.
Вероятность развития гипертонии была еще ниже для 11,7% участников, которые сохранили свои привычки до 60 лет.
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