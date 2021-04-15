Доказано, что физическая активность снижает шансы на развитие высокого кровяного давления или гипертонии. Это важно, ведь эти состояния могут привести к сердечному приступу, инсульту и даже к деменции.

Ученые из США на протяжении 30 лет наблюдали за более 5 тысячами взрослых в возрасте от 18 до 30 лет. Команда проанализировала физическую активность участников, а также их истории болезни, курения и употребления алкоголя.

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Кроме этого, ученые измеряли артериальное давление и вес людей, а еще уровни холестерина и триглицеридов.

Наблюдения ученых:

Среди четырех групп, которые разделили на категории по расе и полу, темнокожие мужчины оказались самыми активными в раннем взрослом возрасте. Они тренировались чуть больше, чем белые мужчины, и значительно больше, чем темнокожие женщины и белые женщины.

Но в 60-летнем возрасте темнокожие мужчины стали заниматься значительно меньше. В среднем 2,5 часа в неделю.

С тех пор лидерами по физической активности стали белые мужчины. Темнокожие мужчины занимались упражнениями гораздо меньше их, но все же чуть больше, чем белые женщины.

Из четырех групп темнокожие женщины меньше всего занимались на протяжении всего периода исследования.

Уровень гипертонии четко коррелируется с уровнем физической активности. Примерно от 80 до 90% темнокожих мужчин и женщин в возрасте до 60 лет страдали гипертонией. При этом среди белых мужчин и женщин этот показатель составлял 70% и 50% соответственно.

Сколько времени нужно заниматься, чтобы снизить риски гипертонии

Когда исследователи посмотрели на 17,9% участников, которые занимались умеренными физическими упражнениями не менее 5 часов в неделю в раннем взрослом возрасте, они обнаружили, что вероятность развития гипертонии была на 18% ниже, чем у менее активных людей.

Вероятность развития гипертонии была еще ниже для 11,7% участников, которые сохранили свои привычки до 60 лет.