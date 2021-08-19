Польза медитаций

Все кто практикуют медитации, знают, что это помогает успокоить ум, переориентировать мысленный поток и определить то, что наиболее важно. Ученые из Бингемтонского университета решили оценить пользу медитации с научной точки зрения.

К теме Уровень стресса может быть признаком серьезной проблемы: когда начать беспокоиться

Детали исследования

Исследователи провели эксперимент со студентами, которые в течение 8 недель практиковали медитацию 5 раз в неделю по 10 – 15 минут. Вдобавок к этому они вели дневники практики. Изменения в паттернах мозга оценивали по МРТ до и после эксперимента.

Важно! Ученые установили, что практика медитации приводит к более быстрому переключению между двумя состояниями мозга – блужданием ума и сосредоточенностью. Кроме того, у добровольцев улучшалось внимание, а состояние высокой концентрации было более длительным.

Пластичность, формирующая разум

В Тибете есть понятие, означающее легкость переключения между состояниями. Это пластичность, которая формирует ум. Кроме того, высокая концентрация ума является одним из важнейших принципов саморазвития,

– отметили авторы исследования.

И хотя результаты имеют важное значение для здоровых людей, которые хотят улучшить качество своей жизни путем медитации, новое понимание пользы практики может также помочь людям с аутизмом и болезнью Альцгеймера.

Эти заболевания сопровождаются проблемами с концентрацией внимания, поэтому медитация может быть отличным решением!