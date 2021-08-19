Польза медитаций
Все кто практикуют медитации, знают, что это помогает успокоить ум, переориентировать мысленный поток и определить то, что наиболее важно. Ученые из Бингемтонского университета решили оценить пользу медитации с научной точки зрения.
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Детали исследования
Исследователи провели эксперимент со студентами, которые в течение 8 недель практиковали медитацию 5 раз в неделю по 10 – 15 минут. Вдобавок к этому они вели дневники практики. Изменения в паттернах мозга оценивали по МРТ до и после эксперимента.
Пластичность, формирующая разум
В Тибете есть понятие, означающее легкость переключения между состояниями. Это пластичность, которая формирует ум. Кроме того, высокая концентрация ума является одним из важнейших принципов саморазвития,
– отметили авторы исследования.
И хотя результаты имеют важное значение для здоровых людей, которые хотят улучшить качество своей жизни путем медитации, новое понимание пользы практики может также помочь людям с аутизмом и болезнью Альцгеймера.
Эти заболевания сопровождаются проблемами с концентрацией внимания, поэтому медитация может быть отличным решением!