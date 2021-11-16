Сколько времени проходит от появления симптомов коронавируса до смерти

Средний промежуток времени между появлением первых симптомов у пациентов с COVID-19 до смерти в октябре 2021 года составлял 14 дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя новый рекорд смертности в Украине 15 ноября.

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Почему высокая смертность

По его словам, смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.

Виктор Ляшко "Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через определенное время может быть летальный исход. Среднее время от появления симптомов до смерти среди умерших в октябре составляло 14 дней".

Он отметил, что несмотря на такое количество умерших, пандемия в Украине сейчас развивается "среднестатистическими темпами", это происходит благодаря карантинным ограничениям.

Ляшко добавил, что в течение последних трех месяцев 94% госпитализированных пациентов с коронавирусом не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Из 78 тысяч коек для COVID-пациентов сейчас заняты 49 тысяч. В частности, занято 64% коек с кислородом,

– сказал министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко