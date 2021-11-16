Сколько времени проходит от появления симптомов коронавируса до смерти
Источник:Брифинг Минздрава
Средний промежуток времени между появлением первых симптомов у пациентов с COVID-19 до смерти в октябре 2021 года составлял 14 дней.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя новый рекорд смертности в Украине 15 ноября.
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Почему высокая смертность
По его словам, смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости.
Виктор Ляшко
"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через определенное время может быть летальный исход. Среднее время от появления симптомов до смерти среди умерших в октябре составляло 14 дней".
Он отметил, что несмотря на такое количество умерших, пандемия в Украине сейчас развивается "среднестатистическими темпами", это происходит благодаря карантинным ограничениям.
Ляшко добавил, что в течение последних трех месяцев 94% госпитализированных пациентов с коронавирусом не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.
Из 78 тысяч коек для COVID-пациентов сейчас заняты 49 тысяч. В частности, занято 64% коек с кислородом,
– сказал министр.
Ситуация с коронавирусом в Украине: кратко
- За минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 308 новых случаев коронавируса и 838 летальных случаев.
- Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
- В больницы госпитализировали 2 264 пациента с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. Тем временем выздоровели в течение воскресенья 21 614 больных.
- За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 244 749 жителям страны. 2 664 373 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 77 985 инфицированных.