В этом году США готовятся вакцинировать 75% своего населения против коронавирусной инфекции, тогда как Канаде понадобится почти десятилетие, чтобы достичь такого же уровня охвата.

Источник: Bloomberg

Агентство Bloomberg проанализировало, сколько времени требуется для вакцинации 75% населения в разных странах.

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Так, во многих странах мира уже начали массовые вакцинации. Большей части стран Европы также для прививки 75% населения понадобится несколько лет. За это время во многих странах смогут выработать коллективный иммунитет при нынешних уровнях вакцинации.

За сколько времени страны смогут вакцинировать 75% населения

Израиль – 2 месяца;

США и Британия – до конца 2021 года;

Швейцарии и Дании потребуется не менее двух лет, чтобы вакцинировать 75% населения;

Италии, Испании и Германии – 3 года;

Франции – почти 4 года;

Канаде – 9,7 лет.

Bloomberg отмечает, что это сложная концепция. Исследователи расходятся во мнениях относительно того, насколько быстро она будет достигнута в региональном, национальном или глобальном масштабе, особенно учитывая появление новых штаммов.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала